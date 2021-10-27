Мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» вошел в конкурсную программу фестиваля в США

Москва, 27 октября. Российский анимационный сериал «Забезу. Уши с хвостиком» включили в конкурсную программу американского фестиваля Epic ACG Fest. Об этом сообщила пресс-служба мультфильма.

Проект «Забезу. Уши с хвостиком» создан «Студией 3» и режиссером Захаром Мартышкиным. Главная героиня мультсериала — сказочная девочка по имени Забезу, которую воспитывают мама-зайка и папа-обезьяна.

«Для показа была отобрана серия «Будильник» про шалость Забезу, из-за которой весь день пошел наперекосяк», — уточнила пресс-служба.

Epic ACG Fest пройдет в Лос-Анджелесе с 30 по 31 октября. В отборе на конкурс участвовали проекты из более чем 20 стран. На фестивале представят работы из США, Аргентины, Канады, Великобритании и других государств.

Одним из российских мультфильмов, заслуживших большую популярность за границей, стал сериал «Маша и Медведь». Число просмотров серий проекта на YouTube уже превысило 100 миллиардов.