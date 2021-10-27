Компания «Интер РАО» увеличила экспорт электроэнергии почти в 2 раза

Москва, 27 октября. Экспорт электричества «Интер РАО» за январь-сентябрь 2021 года вырос в 1,8 раза относительно того же периода прошлого года — до 15,619 млрд киловатт в час. Такие данные содержатся в сообщении компании.

Это оказалось рекордным объемом за последнее десятилетие. Импорт электроэнергии также увеличился: рост поставок за рубеж составил 23,5% к аналогичному периоду 2020 года, до 1,188 млрд кВт.ч.

Холдинг увеличил экспорт за счет роста электропотребления из-за холодов в 2021 году, а также жаркого лета на фоне низкой водности и сокращения выработки на ветровых электростанциях. В числе других факторов компания назвала подорожание энергоносителей и квот за выбросы СО2 для тепловой генерации в ЕС.

Стоимость электроэнергии на российском рынке может возрасти в случае повышения ставки водного налога для энергетиков с 2022 года. Об этом предупредили в ассоциации «Гидроэнергетика России».