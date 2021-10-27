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Журналист Гордон заявил о намерениях властей Грузии депортировать его из страны
Общество
Журналист Гордон заявил о намерениях властей Грузии депортировать его из страны
instagram.com  /  @gordondmytro

Тбилиси, 27 октября. Власти Грузии решили депортировать прибывшего недавно в страну украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом он сам сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам журналиста, он прилетел в Тбилиси и целый час прождал на паспортном контроле. После этого сотрудники погранслужбы сообщили, что ему запрещен въезд в страну.

«Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили», — написал он.

Произошедший инцидент на границе он назвал настоящим международным скандалом. Гордон также отметил, что попытка запретить ему въезд в страну является настоящим позором для грузинских властей.

Не так давно украинский журналист предложил «потроллить Россию». Он высказал идею о том, чтобы переименовать Украину в «Россию-1». Таким образом он ответил на предложение Алексея Арестовича назвать страну Русь-Украина.

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