Актриса Аронова о смене руководства во МХАТе им. Горького: «Надеюсь, что труппа выживет»

Российская актриса, народная артистка РФ Мария Аронова в разговоре с ФАН поделилась мнением о смене руководства во МХАТе им. Горького.

Сегодня стало известно, что новым гендиректором знаменитого театра назначен российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман. В связи с этим любимица публики Мария Аронова выразила большие надежды на будущее легендарной сцены.

«Я не знакома с ним, к сожалению, но надеюсь, что труппа выживет, все пойдет хорошо. В наши дни это очень важно. Театр Вахтангова когда-то лотерейный билет вытащил в лице Римаса Туминаса и Кирилла Крока», — поделилась мнением актриса.

В последнее время политикой развития МХАТа им. Горького были довольны далеко не все. Что уж говорить о смелых экспериментах на сцене в лице новоиспеченной актрисы и поющей ведущей Ольги Бузовой. Какие перемены грядут в театре, остается только догадываться, но Мария Аронова уверена, для поддержки жизни театра любые средства хороши.

«Мне кажется, на сцену можно выводить кого угодно, если в этом есть необходимость. Меня огорчили нападки на Олю. Она совершенно здесь ни при чем. На сцены великих театров могут приглашаться и выходить музыканты, балетные актеры, спортсмены. Сейчас это распространено. Вопрос в том, чтобы была необходимость в этом. Самое главное — чтобы приглашенный человек был подан режиссером так, чтобы это имело право на существование. Это уже вопрос к режиссеру», — отметила народная артистка РФ.

Ранее стало известно, что не только руководство МХАТа им. Горького претерпело изменения. Российский актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем в МХТ имени А. П. Чехова.