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Замглавы МИД РФ Богданов провел переговоры с послом Египта по ситуации на Ближнем Востоке
Политика
Замглавы МИД РФ Богданов провел переговоры с послом Египта по ситуации на Ближнем Востоке
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 27 октября. Завершающий миссию египетского посла в Москве Ихаб Наср провел переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщили представители МИД.

Во время встречи стороны обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам развития обстановки ближневосточного региона и Севера Африки. Дипломаты сделали упор на ситуацию в Ливии и Судане.

«Был также затронут ряд вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в сообщении на сайте МИД России.

Как стало известно ранее, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко встретился с послом Египта в Москве. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении координации между Москвой и Каиром на международных площадках.

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богданов египет мид посол
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