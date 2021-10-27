Лавров: Россия проверит данные об использовании ВСУ беспилотника Bayraktar в Донбассе

Москва, 27 октября. Россия установила контакты с представителями Донецкой Народной Республики с целью всестороннего изучения факта боевого применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) разведывательно-ударного дрона Bayraktar в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского дипломатического ведомства отметил в ходе своей пресс-конференции, что в заявлениях киевских властей трудно отличить правду от вымысла. Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с помощью БПЛА Bayraktar турецкого производства было уничтожено артиллерийское орудие военнослужащих Народной милиции ДНР.

«Что касается сообщений о применении Вооруженными силами Украины беспилотника Bayraktar по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем», — сообщил Лавров.

По его словам, поставщики современных вооружений Киеву должны серьезно задуматься о последствиях своих действий. Ранее министр иностранных дел РФ призвал все сопредельные с Афганистаном государства не размещать военные базы НАТО на своей территории.