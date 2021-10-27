Компания Deloitte проведет аудит нефтяного сектора Ливии по заказу США

Триполи, 27 октября. Аудиторский гигант Deloitte из Италии подписал два контракта с США на проведение исследований в нефтяном секторе Ливии. Об этом сообщает Africa Intelligence.

Как пишет издание, администрация американского президента Джо Байдена поручила компании провести параллельное изучение, чтобы получить представление о том, как подготовиться к восстановлению североафриканского государства в сфере добычи природного ресурса.

«Первый контракт оценивается почти в 400 тысяч долларов. Инициатором выступил Внутренний бизнес-центр (IBC) — закупочное агентство федерального правительства, которое гарантирует определенную степень конфиденциальности в отношении личности спонсоров», — говорится в сообщении.

Auditing giant Deloitte has just signed two contracts with the United States to carry out studies on the Libyan oil sector. #Libya #US #oil https://t.co/A9wfnZKg80 — Africa Intelligence (@AfricaIntell) October 26, 2021

«Проект NOC в Ливии» сосредоточен на деятельности Национальной нефтяной корпорации во главе с Мустафой Саналлой. Последнего неоднократно пытались снять с занимаемой должности по подозрению в коррупции и ряде административных нарушений.

Второй контракт затронет углеводородный сектор североафриканского государства. Заказчиком выступил Государственный департамент США. Стоимость сделки с Deloitte достигла 500 тысяч долларов.

Итальянская компания долгие годы работает в Триполи. Через свою фирму Kashadah & Co она провела аудит Центрального банка Ливии в 2020 году по заказу ООН, несмотря на запрет главы ЦБ Сиддика аль-Кабира. Итоговый документ передан премьеру переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамиду Дабибе и Президентскому совету для изучения работы кредитной организации.