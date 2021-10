Компания Deloitte проведет аудит нефтяного сектора Ливии по заказу США

Триполи, 27 октября. Аудиторский гигант Deloitte из Италии подписал два контракта с США на проведение исследований в нефтяном секторе Ливии. Об этом сообщает Africa Intelligence.

Как пишет издание, администрация американского президента Джо Байдена поручила компании провести параллельное изучение, чтобы получить представление о том, как подготовиться к восстановлению североафриканского государства в сфере добычи природного ресурса.

