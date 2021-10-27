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Анджелина Джоли ответила на вопрос о романе с The Weeknd
Общество
Анджелина Джоли ответила на вопрос о романе с The Weeknd
Global Look Press  /  Marilla Sicilia/Keystone Press Agency / ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 27 октября. Американская актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли приняла участие в пресс-туре, посвященном выходу блокбастера «Вечные», в котором она сыграла главную роль. Один из журналистов поинтересовался отношениями звезды с музыкантом Эйбелом Макконеном Тесфайе (The Weeknd).

Журналист издания E! News спросил у Анджелины Джоли: чему были удивлены ее дети больше — съемкам матери в «Вечных» или «дружбе» с The Weeknd. Однако голливудская звезда предпочла ответить лишь на первую часть вопроса.

«Дети очень взволнованы этим фильмом, если вы спрашиваете об этом», — сказала она.

Папарацци регулярно следят за Анджелиной Джоли после скандального развода с Брэдом Питтом. Ее неоднократно видели в компании бывших возлюбленных, в том числе актера Джонни Ли Миллера.

Позднее артистку заметили рядом рэпером с Эйбелом Тесфайе. Они провели больше двух часов в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике, а потом уехали на одном автомобиле.

Журналисты не знают, при каких обстоятельствах познакомились Джоли и The Weeknd. Однако музыканта давно тянет к главной голливудской красотке, он даже пел о ней в одной из своих песен. До этого у The Weeknd были отношения с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

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