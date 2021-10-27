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Стоимость распределения газа вырастет на Украине в случае запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 14:02
Экономика
Стоимость распределения газа вырастет на Украине в случае запуска «СП-2»
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 27 октября. Тарифы на распределение газа могут значительно вырасти на Украине в случае запуска «Северного потока — 2» и прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Она подчеркнула, что в таком случае правительство должно будет либо покрывать рост цен за свой счет, либо переложить его на плечи простых граждан. Но, как уточнила Зеркаль, это произойдет только при полной остановке украинской ГТС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что решение о сертификации «Северного потока — 2» не должно приниматься наспех. Так он прокомментировал вывод министерства экономики и энергетики ФРГ о том, что газопровод не угрожает безопасности поставок голубого топлива в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе пообещал, что жители страны смогут покупать газ по «нормальным ценам». Он также заявил, что без действий правительства голубое топливо стоило бы минимум 50 гривен за кубометр, а сейчас его цена составляет около 8 гривен.

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