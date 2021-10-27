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Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ в Японии
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ в Японии
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA

Китакюсю, 27 октября. Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в соревнованиях с обручем.

Именитая российская гимнастка Дина Аверина 27 октября стала 14-кратной чемпионкой мира. Воспитанница Ирины Виннер-Усмановой набрала 27,750 балла и выиграла соревнования с обручем в Китакюсю.

Серебряную медаль планетарного первенства в этом виде программы завоевала Алина Горносько из Белоруссии. Итальянская гимнастка София Раффаэлли заняла третье место. Сестра-близнец Авериной Арина, потерявшая в финале обруч, стала шестой.

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