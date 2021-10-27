Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Жигунова

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского рассказали, что их проверяют из-за появившейся в СМИ информации о тигренке у артиста Сергея Жигунова. В сентябре известный артист и продюсер написал в Instagram, что обзавелся тигренком. При этом артист упомянул фамилию «Запашный».

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра», — написал артист, сопроводив запись фотографией с тигренком на поводке.

Публикация вызвала не только интерес, но и недовольство части комментаторов. Был проявлен интерес контролирующих органов и к Большому Московскому цирку, который часто называют цирком братьев Запашных. Эдгард Запашный является директором цирка, а художественным руководителем — его брат Аскольд Запашный.

Prt Scr instagram.com / @zhigunov_sergey

В пресс-службе Большого Московского цирка корреспонденту ФАН рассказали, что получили уведомление о проверке со стороны надзорных органов в связи с информацией о якобы переданном звере.

«Да, мы получили такое письмо», — сообщили в пресс-службе цирка.

Сергей Жигунов известен зрителям по фильмам о гардемаринах и по сериалу «Моя прекрасная няня», который он продюсировал. В сериале вместе с Жигуновым снялась актриса Анастасия Заворотнюк, которая последние годы борется с онкологическим заболеванием.