Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 15:06
15:05
Армия
Al Jazeera: Россия обладает значительным преимуществом над НАТО в Черном море
14:59
Общество
Воинов-афганцев в Дагестане полностью обеспечат жильем в ближайшие три года
14:59
Общество
В цирке братьев Запашных опровергли передачу тигренка артисту Жигунову
14:54
Шоу-бизнес
Актриса Аронова о смене руководства во МХАТе им. Горького: «Надеюсь, что труппа выживет»
14:52
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира
14:51
Шоу-бизнес
Журналисты подсчитали стоимость апартаментов Тимати
14:48
Происшествия
Напавшего на автобус с ножами и кувалдой петербуржца сняли на видео
14:48
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 28 октября
14:44
Происшествия
В Харькове ветеран ВСУ попытался «наладить» отношения с девушкой при помощи гранаты
14:43
Общество
Роскомнадзор выступил за запрет ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах
Все новости

Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Жигунова
Общество
Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Жигунова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского рассказали, что их проверяют из-за появившейся в СМИ информации о тигренке у артиста Сергея Жигунова. В сентябре известный артист и продюсер написал в Instagram, что обзавелся тигренком. При этом артист упомянул фамилию «Запашный».

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра», — написал артист, сопроводив запись фотографией с тигренком на поводке.

Публикация вызвала не только интерес, но и недовольство части комментаторов. Был проявлен интерес контролирующих органов и к Большому Московскому цирку, который часто называют цирком братьев Запашных. Эдгард Запашный является директором цирка, а художественным руководителем — его брат Аскольд Запашный.

Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Жигунова
Prt Scr instagram.com / @zhigunov_sergey

В пресс-службе Большого Московского цирка корреспонденту ФАН рассказали, что получили уведомление о проверке со стороны надзорных органов в связи с информацией о якобы переданном звере.

«Да, мы получили такое письмо», — сообщили в пресс-службе цирка.

Сергей Жигунов известен зрителям по фильмам о гардемаринах и по сериалу «Моя прекрасная няня», который он продюсировал. В сериале вместе с Жигуновым снялась актриса Анастасия Заворотнюк, которая последние годы борется с онкологическим заболеванием.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Цирк братьев Запашных проверяют из-за тигренка у артиста Жигунова
тигр жигунов цирк запашных
Комментировать