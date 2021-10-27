Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 15:06
15:05
Армия
Al Jazeera: Россия обладает значительным преимуществом над НАТО в Черном море
14:59
Общество
Воинов-афганцев в Дагестане полностью обеспечат жильем в ближайшие три года
14:59
Общество
В цирке братьев Запашных опровергли передачу тигренка артисту Жигунову
14:54
Шоу-бизнес
Актриса Аронова о смене руководства во МХАТе им. Горького: «Надеюсь, что труппа выживет»
14:52
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира
14:51
Шоу-бизнес
Журналисты подсчитали стоимость апартаментов Тимати
14:48
Происшествия
Напавшего на автобус с ножами и кувалдой петербуржца сняли на видео
14:48
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 28 октября
14:44
Происшествия
В Харькове ветеран ВСУ попытался «наладить» отношения с девушкой при помощи гранаты
14:43
Общество
Роскомнадзор выступил за запрет ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах
Все новости

Эрдоган обсудит с Байденом возврат денег за непроданные истребители F-35
Армия
Эрдоган обсудит с Байденом возврат денег за непроданные истребители F-35
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой Белого дома Джо Байденом возврат 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые Вашингтон не поставил Анкаре.

Турецкий лидер напомнил, что американская сторона отказалась поставить Турции истребители F-35, предложив взамен F-16. По его словам, встреча с президентом США состоится в ближайшее время в Глазго.

«Главной темой переговоров будет F-35, за которые мы заплатили 1,4 миллиарда долларов. На низшем уровне у нас есть информация о том, что США якобы собираются погасить тот долг через F-16. Так это или нет, мы узнаем у Байдена. Если это так, то, возможно, мы пойдем по этому пути решения вопроса», — сказал Эрдоган.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35.

В 2019 году США отказались поставлять Турции самолеты F-35. Однако позднее стало известно, что Анкара может купить у Москвы истребители Cу-35 и Су-57, после чего американская сторона предложила Турции закупить самолеты F-16.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эрдоган обсудит с Байденом возврат денег за непроданные истребители F-35
сша турция эрдоган байден f-35
Комментировать