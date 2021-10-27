Эрдоган обсудит с Байденом возврат денег за непроданные истребители F-35

Анкара, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой Белого дома Джо Байденом возврат 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые Вашингтон не поставил Анкаре.

Турецкий лидер напомнил, что американская сторона отказалась поставить Турции истребители F-35, предложив взамен F-16. По его словам, встреча с президентом США состоится в ближайшее время в Глазго.

«Главной темой переговоров будет F-35, за которые мы заплатили 1,4 миллиарда долларов. На низшем уровне у нас есть информация о том, что США якобы собираются погасить тот долг через F-16. Так это или нет, мы узнаем у Байдена. Если это так, то, возможно, мы пойдем по этому пути решения вопроса», — сказал Эрдоган.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35.

В 2019 году США отказались поставлять Турции самолеты F-35. Однако позднее стало известно, что Анкара может купить у Москвы истребители Cу-35 и Су-57, после чего американская сторона предложила Турции закупить самолеты F-16.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, передает телеканал «360».