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Опубликовано последнее фото с застреленной на съемках «Ржавчины» Галиной Хатчинс
Общество
Опубликовано последнее фото с застреленной на съемках «Ржавчины» Галиной Хатчинс
instagram.com  /  @halynahutchins

Вашингтон, 27 октября. Последнее фото с оператором Галиной Хатчинс на площадке вестерна «Ржавчина» появилось в Сети. Снимок с трагически погибшей женщиной опубликовал осветитель фильма Сергей Светной.

Он выложил кадр с оператором, которую случайно застрелили на съемках, на своей странице в Facebook. На фото Хатчинс, одетая в куртку и шапку, стоит спиной к камере.

«Это последнее фото с Галиной на площадке», — подписал снимок Светной.

В кадре можно увидеть и актера Алека Болдуина. Он стоит в центре снимка в ковбойской шляпе и куртке.

Напомним, Болдуин случайно застрелил Хатчинс во время съемок одной из сцен. По предварительной версии, в стволе его оружия, которое должно было стрелять холостыми, оказался боевой патрон. Оператора успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось. Ранение получил и режиссер Джоэл Соуса.

Прокуратура в США не исключила, что может возбудить уголовное дело после трагического инцидента. Обыск показал, что на площадке «Ржавчины» находились настоящие патроны и боевое оружие.

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болдуин хатчинс ржавчина
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