Протоиерей Баранов объяснил, как избежать конфликтов и сохранить гармонию в семье

Санкт-Петербург, 27 октября. Конфликты зачастую возникают в семьях из-за большого количества работы у мужчин. Как сохранить гармонию в отношениях, рассказал протоиерей Сергей Баранов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Священнослужитель посоветовал выстроить приоритет ценностей. Все проблемы в семейной жизни идут от «духовной разрухи». В настоящее время отношение к жизни изменилось. Люди хотят быть богаче, однако ничего не дается без труда. Предки человека работали еще больше, напомнил Баранов.

«Человеку хочется лучше, больше, богаче. Самый богатый человек — тот, которому немного надо. Бедный человек — тот, которому всегда мало. Нужно устраивать в головах и сердцах отношения семейные, тогда все скорректируется», — подчеркнул протоиерей в эфире Медиагруппы «Патриот».

Баранов также дал совет молодым людям, которые стоят перед выбором монашеского или семейного пути. Самое главное здесь — не спешить и не принимать решения в отчаянии. Монашество является не трагедией, а радостью. При выборе этого пути у человека не должно быть сомнений, отметил священнослужитель.

«Если вы не спешите и молитесь богу, чтобы он разрешил ваши затруднения, они разрешатся самым естественным образом», — объяснил протоиерей.

Представители Русской православной церкви обсудили критические высказывания телеведущего Александра Невзорова в эфире Медиагруппы «Патриот» 27 октября. На связанные с религией вопросы ответили протоиерей Сергий Баранов и отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость».