Экономист Пикин объяснил, почему Украина больше не сможет шантажировать Россию газом

Киевские власти опоздали со своим предложением как минимум на 10 лет — Украина больше не сможет шантажировать Россию газом, считает директор Фонда энергетического развития, экономист Сергей Пикин.

Между Москвой и Киевом действует пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Согласно договоренностям, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров по украинской газотранспортной системе (ГТС) в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре. Соглашение действует до конца 2024 года.

Этим летом Германия и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление, в котором пообещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Берлин и Вашингтон обозначили это как условие для работы «Северного потока — 2». Но, как оказалось, киевские власти не поверили в эти обещания.

Так, например, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что обещания сохранить транзит после запуска «Северного потока — 2», которые дали ФРГ и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Также он заявил, что стороны не подписали никаких документов, регламентирующих этот вопрос.

Макогон добавил, что Киев рассчитывает продлить контракт на транспортировку российского газа, не дожидаясь окончания действующего, однако в этом Украине должны помочь Вашингтон и Берлин. Киев готов «хоть сегодня» подписать соглашение на 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров в год, но Россия на это предложение так и не ответила, заявил представитель Украины.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — указал глава компании «Оператор ГТС Украины».

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Сергея Макогона по поводу готовности Украины заключить долгосрочный контракт с Россией на транспортировку газа. По его словам, киевские власти опоздали со своим предложением как минимум на 10 лет — Украина больше не сможет шантажировать Россию газом.

«На мой взгляд, ребята опоздали лет на 10 с этим вопросом. Последние несколько месяцев украинская сторона очень активно поднимает этот вопрос, хотя надо было это делать 10 лет назад. Сейчас ситуация идет уже совсем по другому сценарию, который Украина никак не контролирует. Это стало очевидно после встречи летом Ангелы Меркель и Джо Байдена. Да, интересы Украины будут как-то учтены, но чего-то требовать Киев точно уже не может», — сказал собеседник ФАН.

Экономист отметил, что Россия сохранит минимальный транзит газа через территорию Украины, ведь если его не будет, то Киев не сможет получать так называемое реверсное голубое топливо из Европы.

«До 2025 года транзит будет по тем правилам, которые интересны «Газпрому», никто в этом его переубедить не сможет. Если российская компания захочет, то она сможет в 2025 году заключить какие-то контракты на какие-то минимальные объемы. Может этого не делать, а покупать мощности на регулярных аукционах — на месяц или год вперед. Это нормальная европейская практика. Какие-то объемы прокачки газа через Украину останутся. Это объем, который потребляет сама Украина. Ведь если не будет транзита, то не будет и реверса. Газ, потребляемый Украиной, по факту — российский. Он же не из Швейцарии идет», — считает специалист.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Сергей Пикин считает, что, скорее всего, Россия будет прокачивать через Украину 15 млрд кубометров газа в год.

«ГТС Украины после окончания контракта может быть использована время от времени как резерв на случай ремонта других газотранспортных систем или пикового спроса. На мой взгляд, объем, на который могут рассчитывать в Киеве, — от 15 млрд кубометров в год. Может, конечно, дойти и до 25 млрд кубометров в год, если будет повышенный спрос. Будет ли это реализовано через долгосрочный контракт или аукцион — добрая воля «Газпрома». Время принятия решений для Украины давно ушло. Сейчас можно только сотрясать воздух и делать какие-то непонятные заявления. Можно, еще, конечно, комиксы выпускать», — резюмировал Сергей Пикин.

Экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми оценил газовые претензии Киева к Москве. По его словам, Украина «смертельно больна».