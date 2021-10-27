РФС предоставит 1,5 млрд рублей на поддержку футбольных академий

Москва, 27 октября. Российский футбольный союз (РФС) выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий.

Пресс-служба РФС в Telegram-канале сообщила, что члены исполнительного комитета организации в ходе заседания 27 октября утвердили запуск системы финансовой поддержки российских академий. На эти цели будет выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Денежные средства поступят футбольным академиям от двух источников — от букмекеров, согласно российскому законодательству, и от солидарных выплат со стороны УЕФА.

Ранее РФС представил расширенный список игроков, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ по футболу в Катаре. В него не был включен форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба.