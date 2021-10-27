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РФС предоставит 1,5 млрд рублей на поддержку футбольных академий

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:52
Спорт
РФС предоставит 1,5 млрд рублей на поддержку футбольных академий
rfs.ru  /  РФС

Москва, 27 октября. Российский футбольный союз (РФС) выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий.

Пресс-служба РФС в Telegram-канале сообщила, что члены исполнительного комитета организации в ходе заседания 27 октября утвердили запуск системы финансовой поддержки российских академий. На эти цели будет выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Денежные средства поступят футбольным академиям от двух источников — от букмекеров, согласно российскому законодательству, и от солидарных выплат со стороны УЕФА.

Ранее РФС представил расширенный список игроков, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ по футболу в Катаре. В него не был включен форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

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Все новости / Спорт / РФС предоставит 1,5 млрд рублей на поддержку футбольных академий
футбол россия рфс поддержка академии
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