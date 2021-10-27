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Палестинцы обвинили Израиль в создании парка на месте мусульманского кладбища
Весь мир
Палестинцы обвинили Израиль в создании парка на месте мусульманского кладбища
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Иерусалим, 27 октября. После двухнедельного перерыва израильские власти возобновили работы по созданию крупного парка в Восточном Иерусалиме.

Инициатива вызвала острую критику со стороны палестинского населения: они полагают, что руководство еврейского государства посягает на старое кладбище Аль-Юсуфия, располагающееся в непосредственной близости от стройплощадки.

При этом утверждается, что рабочие уничтожают мусульманские захоронения под восточной стеной старого города. Ранее в октябре при подготовке земли строителями были обнаружены человеческие останки, что стало причиной нового витка напряженности и противодействия реализации проекта со стороны проживающих в этом районе мусульман.

Так, только накануне в районе строительства произошел новый инцидент с участием палестинцев и израильской полиции. Несколько активистов собрались на кладбище Аль-Юсуфия для того, чтобы помешать бульдозерам снести могилы их родственников. Правоохранители приняли меры, чтобы увести людей из этого района.

Решение о строительстве нового парка было принято муниципалитетом Иерусалима совместно с федеральным Управлением парков. Мусульманские правозащитники подали апелляцию в мировой суд города, однако она была отклонена.

При этом представители Израиля отрицают все обвинения в неправомерности их действий. Как отметил заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг, градостроители учли расположение палестинского кладбища и не намерены трогать могилы. По его словам, найденные в этом месяце кости лежали в месте, не предназначенном для погребения людей, и незаконно оказались там много лет назад.

В то же время вчерашний вывод людей из зоны строительства был объяснен тем, что палестинцы находились слишком близко к действующей технике, что угрожало их здоровью и мешало проведению запланированных работ.

Согласно проекту, новый парк будет полностью готов уже к середине 2022 года. При этом израильское руководство спроектировало его так, чтобы облегчить палестинцам доступ к старому городу.

Арабское население, впрочем, с недоверием относится к словам еврейских чиновников. А столкновения с полицией в районе Аль-Юсуфии только усугубляют обстановку.

«Нельзя посягать на могилы людей, независимо от пола, национальности или религии», — заявил верховный муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн, назвавший строительство «нападением на кладбище».

Кладбище в Иерусалиме
ИА «Политика Сегодня» / Вячеслав Березниченко

Несмотря на противодействие арабского населения, Израиль не планирует останавливать работы. Еще в 1980 году руководство еврейского государство объявило Иерусалим своей столицей, что до сих пор не признало большинство государств мира, которые таковым считают Тель-Авив.

Палестинцы имеют на Иерусалим аналогичные притязания. Разногласия в связи с этим являются одним из ключевых вопросов затянувшегося регионального конфликта. В то же время в соответствии с резолюциями ООН и планом о «двух государствах для двух народов» город должен находиться под международным управлением.

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