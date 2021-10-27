Палестинцы обвинили Израиль в создании парка на месте мусульманского кладбища

Иерусалим, 27 октября. После двухнедельного перерыва израильские власти возобновили работы по созданию крупного парка в Восточном Иерусалиме.

Инициатива вызвала острую критику со стороны палестинского населения: они полагают, что руководство еврейского государства посягает на старое кладбище Аль-Юсуфия, располагающееся в непосредственной близости от стройплощадки.

При этом утверждается, что рабочие уничтожают мусульманские захоронения под восточной стеной старого города. Ранее в октябре при подготовке земли строителями были обнаружены человеческие останки, что стало причиной нового витка напряженности и противодействия реализации проекта со стороны проживающих в этом районе мусульман.

Так, только накануне в районе строительства произошел новый инцидент с участием палестинцев и израильской полиции. Несколько активистов собрались на кладбище Аль-Юсуфия для того, чтобы помешать бульдозерам снести могилы их родственников. Правоохранители приняли меры, чтобы увести людей из этого района.

Palestinian mother is forcibly pulled from her son’s grave by Israeli occupation forces while trying to protect it from being bulldozed. Israel has been demolishing Muslim graves to build a park in Al Yusufiye Cemetery, in occupied East Jerusalem pic.twitter.com/qKeI36Acts — TRT World (@trtworld) October 27, 2021

Решение о строительстве нового парка было принято муниципалитетом Иерусалима совместно с федеральным Управлением парков. Мусульманские правозащитники подали апелляцию в мировой суд города, однако она была отклонена.

При этом представители Израиля отрицают все обвинения в неправомерности их действий. Как отметил заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг, градостроители учли расположение палестинского кладбища и не намерены трогать могилы. По его словам, найденные в этом месяце кости лежали в месте, не предназначенном для погребения людей, и незаконно оказались там много лет назад.

В то же время вчерашний вывод людей из зоны строительства был объяснен тем, что палестинцы находились слишком близко к действующей технике, что угрожало их здоровью и мешало проведению запланированных работ.

Palestinians fear for loved ones' remains as Israel plans Jerusalem park https://t.co/vjUMA5ydnU pic.twitter.com/5lXzhoYw4o — Stephen Farrell (@farrellreporter) October 27, 2021

Согласно проекту, новый парк будет полностью готов уже к середине 2022 года. При этом израильское руководство спроектировало его так, чтобы облегчить палестинцам доступ к старому городу.

Арабское население, впрочем, с недоверием относится к словам еврейских чиновников. А столкновения с полицией в районе Аль-Юсуфии только усугубляют обстановку.

«Нельзя посягать на могилы людей, независимо от пола, национальности или религии», — заявил верховный муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн, назвавший строительство «нападением на кладбище».

ИА «Политика Сегодня» / Вячеслав Березниченко

Несмотря на противодействие арабского населения, Израиль не планирует останавливать работы. Еще в 1980 году руководство еврейского государство объявило Иерусалим своей столицей, что до сих пор не признало большинство государств мира, которые таковым считают Тель-Авив.

Палестинцы имеют на Иерусалим аналогичные притязания. Разногласия в связи с этим являются одним из ключевых вопросов затянувшегося регионального конфликта. В то же время в соответствии с резолюциями ООН и планом о «двух государствах для двух народов» город должен находиться под международным управлением.