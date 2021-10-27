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Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута
Весь мир
Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press © Source: Xinhua - © Marwan Naamani - © Xander Heinl/photothek.net via w Source: www.imago-images.de

Бейрут, 27 октября. Главный христианский священнослужитель Ливана Бешар Бутрос ар-Рай заявил, что три ведущих политика страны согласовали шаги по урегулированию политической напряженности, во многом связанной с громкими судебными расследованиями.

«Существует конституционное и правовое решение нынешнего кризиса», — заявил патриарх маронитов во время пресс-конференции после встреч с премьер-министром, спикером парламента и президентом республики.

Официальный источник сообщил агентству Reuters, что инициатива предусматривает судебное преследование бывших министров и высокопоставленных чиновников, обвиняемых во взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года. Их дела будут рассматриваться в специальном суде, состоящем из депутатов и следователей.

Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей /

Судье Тареку Битару, который в настоящее время ведет разбирательство в отношении трагедии, разрешат работать и дальше, но ему оставят лишь менее статусных подозреваемых.

Ранее он пытался допросить высокопоставленных чиновников, в том числе экс-министра внутренних дел Нугада Машнука (суннитская партия «Аль-Мустакбаль»), экс-министра транспорта Юсефа Фенианоса (христианская партия «Марада»), бывшего премьер-министра Хасана Диаба и глав спецслужб Тони Салиба и Аббаса Ибрагима. Никто на допрос не явился, а некоторые и вовсе подали жалобы на Тарека Битара, тем самым приостановив расследование.

Среди первых подозреваемых, которых пытались задержать для дачи показаний по этому делу, оказались бывший министр общественных работ Гази Зайтар и экс-глава минфина Али Хасан Халиль. Оба — из шиитской партии «Амаль», лидером которой является нынешний спикер парламента Набих Берри.

Расследование за расследованием

Действия судьи Тарека Битара разозлили шиитские партии страны, вследствие чего 14 октября сторонники этих политических сил устроили демонстрацию, которая переросла в кровавую перестрелку и уличные бои. В результате погибли по меньшей мере семеро, ранения получили от 30 до 60 человек. Ливанские спецслужбы начали розыск провокаторов и участников перестрелки, а спустя некоторое время стало известно о первых задержаниях.

Правительственный комиссар военного суда Фади Акики предъявил обвинение 68 подозреваемым: им вменяются убийство и подстрекательство к межрелигиозной розни.

Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей /

По его же указанию на допрос был вызван руководитель христианской партии «Ливанские силы» (ЛС) Самир Джааджа, сторонники которого в ответ подали иск против генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы и обвинили того в «терроризме».

Лидер ЛС должен был дать показания сегодня, 27 октября, однако политик проигнорировал повестку в военный суд. По словам самого Джааджа, действия органов в отношении него являются политически мотивированными и связаны с его поддержкой работы судьи Тарека Битара. Накануне адвокаты руководителя христианской партии подали ходатайство о том, что вызов на допрос является незаконным.

Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей /

Возобновление работы правительства

На этом фоне ливанские власти заинтересованы как можно быстрее начать работу правительства. Премьер страны Наджиб Микати не проводил заседания кабинета министров с 12 октября. Их деятельность была парализована вследствие противостояния между судьей Тареком Битаром, расследующим катастрофический взрыв в порту Бейрута, и видными политиками, которых он пытался допросить.

Президент республики Мишель Аун 26 октября заявил, что расследование катастрофы в морской гавани под руководством Битара должно продолжаться. Он также призвал правительство возобновить заседания кабинета министров, чтобы вступить в переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и получить от него кредит до конца нынешнего года.

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ливан кризис взрыв в бейруте
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