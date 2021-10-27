Власти Ливана нашли способ разрешить споры о расследовании взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 27 октября. Главный христианский священнослужитель Ливана Бешар Бутрос ар-Рай заявил, что три ведущих политика страны согласовали шаги по урегулированию политической напряженности, во многом связанной с громкими судебными расследованиями.

«Существует конституционное и правовое решение нынешнего кризиса», — заявил патриарх маронитов во время пресс-конференции после встреч с премьер-министром, спикером парламента и президентом республики.

"There is a constitutional and legal solution to the current crisis," Maronite Patriarch Bechara Boutros Al-Rai says https://t.co/CEtA6c8F4V — The New Arab (@The_NewArab) October 26, 2021

Официальный источник сообщил агентству Reuters, что инициатива предусматривает судебное преследование бывших министров и высокопоставленных чиновников, обвиняемых во взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года. Их дела будут рассматриваться в специальном суде, состоящем из депутатов и следователей.

Федеральное агентство новостей /

Судье Тареку Битару, который в настоящее время ведет разбирательство в отношении трагедии, разрешат работать и дальше, но ему оставят лишь менее статусных подозреваемых.

Ранее он пытался допросить высокопоставленных чиновников, в том числе экс-министра внутренних дел Нугада Машнука (суннитская партия «Аль-Мустакбаль»), экс-министра транспорта Юсефа Фенианоса (христианская партия «Марада»), бывшего премьер-министра Хасана Диаба и глав спецслужб Тони Салиба и Аббаса Ибрагима. Никто на допрос не явился, а некоторые и вовсе подали жалобы на Тарека Битара, тем самым приостановив расследование.

Среди первых подозреваемых, которых пытались задержать для дачи показаний по этому делу, оказались бывший министр общественных работ Гази Зайтар и экс-глава минфина Али Хасан Халиль. Оба — из шиитской партии «Амаль», лидером которой является нынешний спикер парламента Набих Берри.

Sitting MPs and former ministers Ali Hasan Khalil and Ghazi Zeaiter say they are willing to appear before Beirut port explosion investigator Judge Tarek Bitar and “take the necessary measures to assist in the investigations,” the NNA reports.https://t.co/XTdYZVQqRn — L'Orient Today (@lorienttoday) July 2, 2021

Расследование за расследованием

Действия судьи Тарека Битара разозлили шиитские партии страны, вследствие чего 14 октября сторонники этих политических сил устроили демонстрацию, которая переросла в кровавую перестрелку и уличные бои. В результате погибли по меньшей мере семеро, ранения получили от 30 до 60 человек. Ливанские спецслужбы начали розыск провокаторов и участников перестрелки, а спустя некоторое время стало известно о первых задержаниях.

Families flee their homes in #Beirut as clashes continue. I have no words. #Lebanon pic.twitter.com/vyJ50DpmtW — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) October 14, 2021

Правительственный комиссар военного суда Фади Акики предъявил обвинение 68 подозреваемым: им вменяются убийство и подстрекательство к межрелигиозной розни.

Федеральное агентство новостей /

По его же указанию на допрос был вызван руководитель христианской партии «Ливанские силы» (ЛС) Самир Джааджа, сторонники которого в ответ подали иск против генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы и обвинили того в «терроризме».

Dr Samir Geagea is like the cliff against which the waves continually break



But it stands firm and tames the fury of the water around it#استدعونا_كلنا pic.twitter.com/B3645maPvX — Lebanese Observer (@LebAct1) October 27, 2021

Лидер ЛС должен был дать показания сегодня, 27 октября, однако политик проигнорировал повестку в военный суд. По словам самого Джааджа, действия органов в отношении него являются политически мотивированными и связаны с его поддержкой работы судьи Тарека Битара. Накануне адвокаты руководителя христианской партии подали ходатайство о том, что вызов на допрос является незаконным.

Федеральное агентство новостей /

Возобновление работы правительства

На этом фоне ливанские власти заинтересованы как можно быстрее начать работу правительства. Премьер страны Наджиб Микати не проводил заседания кабинета министров с 12 октября. Их деятельность была парализована вследствие противостояния между судьей Тареком Битаром, расследующим катастрофический взрыв в порту Бейрута, и видными политиками, которых он пытался допросить.

Президент республики Мишель Аун 26 октября заявил, что расследование катастрофы в морской гавани под руководством Битара должно продолжаться. Он также призвал правительство возобновить заседания кабинета министров, чтобы вступить в переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и получить от него кредит до конца нынешнего года.