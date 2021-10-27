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Прокуратура в США не исключает выдвижения уголовных обвинений после случая с Болдуином
Общество
Прокуратура в США не исключает выдвижения уголовных обвинений после случая с Болдуином
Global Look Press  /  Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 27 октября. Трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.

После того, как Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна, на площадке провели обыск. Прокурор уточнила, что в результате удалось обнаружить большое число как холостых, так и боевых патронов, а также три револьвера, пишет The New York Times.

«Каких-либо заключений пока нет. На данный момент мы рассматриваем все варианты, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — заявила Кармак-Альтвайс.

По словам прокурора, удалось доподлинно установить, что на съемках «Ржавчины» применяли боевое, а не бутафорское оружие. Следователи выясняют, из какого вида оружия и каким типом патронов стрелял Болдуин перед трагедией, передает телеканал «360».

Напомним, во время съемок одной из сцен актер нечаянно ранил Галину Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соусу. Оператора доставили в больницу, но спасти ее не удалось. После смерти женщины Болдуин до сих пор не может прийти в себя.

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актер прокуратура болдуин
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