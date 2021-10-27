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Лавров: Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:36
Политика
Лавров: Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 27 октября. Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову с участием всех заинтересованных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

Москва высоко ценит настрой Сеула на развитие тесных, партнерских отношений с Россией, заметил Лавров. По словам министра, на переговорах будет обсуждаться двусторонняя повестка.

«Обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове», — добавил глава МИД РФ.

Также стороны намерены поговорить о визите президента России Владимира Путина в республику. Корейский министр уточнил, что Россия является ключевым партнером Южной Кореи в продвижении новой северной политики.

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россия лавров южная корея
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