Лавров: Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову

Москва, 27 октября. Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову с участием всех заинтересованных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

Москва высоко ценит настрой Сеула на развитие тесных, партнерских отношений с Россией, заметил Лавров. По словам министра, на переговорах будет обсуждаться двусторонняя повестка.

«Обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове», — добавил глава МИД РФ.

Также стороны намерены поговорить о визите президента России Владимира Путина в республику. Корейский министр уточнил, что Россия является ключевым партнером Южной Кореи в продвижении новой северной политики.