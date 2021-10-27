В цирке братьев Запашных опровергли передачу тигренка артисту Жигунову

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче тигренка артисту Сергею Жигунову. В сентябре известный артист и продюсер написал в Instagram, что обзавелся тигренком, новость подхватили многие средства массовой информации. В записи артиста была упомянута фамилия «Запашный».

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2–3 месяца тигра», — написал Жигунов.

Публикация вызвала недовольство части комментаторов, а в само учреждение пришло письмо о проверке в связи с появлением этой информации.

Напомним, цирк на проспекте Вернадского часто называют цирком братьев Запашных. Его директор — Эдгард Запашный, а Аскольд Запашный — художественный руководитель.

В пресс-службе Большого Московского цирка корреспонденту ФАН заявили, что Запашные тигренка Жигунову не передавали. При этом подтвердили получение уведомления о проверке со стороны надзорных органов в связи с информацией в СМИ.

«Да, мы получили такое письмо, — рассказали в пресс-службе цирка. — Согласно законодательству, нельзя передавать тигренка каким-то лицам, не прошедшим специальную подготовку. Наш цирк никому тигренка не передавал, мы опровергаем опубликованную в СМИ информацию».

Как объяснили в цирке, возможно, Жигунов имел в виду какого-то другого человека по фамилии Запашный, поскольку в России много представителей этой знаменитой цирковой династии.

Ранее Эдгард Запашный в авторской колонке для ФАН рассказал о своем отношении к тому, что известные люди нередко позируют с дикими животными.