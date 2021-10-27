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Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:32
Политика
Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 октября. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян оставила загадочное послание о золоте скифов в личном Telegram-канале. Пользователи Сети уверены: за таинственными псевдонимами скрываются «суперагенты Петров и Боширов».

Две строчки в личном канале российской журналистки буквально поставили на уши россиян. Пользователи глобальной Сети тут же бросились гадать: кто же такие «Русик и Саня» и почему именно они должны ехать в Амстердам за золотом скифов.

«Там скифское золото наше захапать хотят. Русик, Саня, сгоняйте за ним, по-братски, а? По старой памяти», — написала Маргарита Симоньян.

Комментаторы, поняв, что за псевдонимами скрываются Петров и Боширов — граждане, которым приписывают участие в инциденте в Солсбери и ряде других событий по всей Европе, поддержали и развили шутку. В Амстердаме тоже есть шпили, которыми можно любоваться, а в Киев для отвода глаз следует подкинуть муляжи, чтобы секретную операцию не сразу разоблачили, насмехаются россияне.

Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
youtube.com / Prt Scr / RT на русском

«Перевожу: Петров и Боширов, к бою!» — написал vova.

«В Киев подделку вернут, а в Крым — настоящее золото», — раскрыл детали работы российских «суперагентов» Goodman.

«Там (в Амстердаме. — Прим. ФАН) отличные шпили», — отметил Вадим.

Впрочем, может быть, не стоит отправлять на такую незначительную операцию в Голландию сразу же знаменитый тандем суперагентов, иронизируют россияне. У Москвы есть в запасе еще одно секретное оружие, которому пора доказать свою эффективность.

«Марго, зачем так жестко! Для начала пусть кот (экс-офицера ГРУ Сергея) Скрипаля метнется. А то бедные голландцы после вашего поста объявят военное положение», — смеется Олег.

Поводом для публикации юмористического поста Симоньян стало решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. Представители Крыма уже сообщили о намерении оспорить вердикт, а простые россияне уверены — древние реликвии никогда не доедут до Киева.

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Все новости / Политика / Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
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