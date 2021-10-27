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Сын Табакова о назначении Хабенского руководителем МХТ имени Чехова: «Здесь он будет успешен»
Общество
Сын Табакова о назначении Хабенского руководителем МХТ имени Чехова: «Здесь он будет успешен»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменит на посту Сергея Женовача, который, как сообщило Минкультуры, покинул его по собственному желанию.

Женовач занимал пост художественного руководителя театра с 2018 года. В комментарии ФАН актер театра — сын Олега Табакова Павел — поделился своими мыслями относительно назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова и изменений, которые ждут театр.

«Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен», — сказал Павел Табаков. 

Сын Табакова о назначении Хабенского руководителем МХТ имени Чехова: «Здесь он будет успешен»
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Кадровые изменения произошли также и в МХАТ имени Горького. На должность генерального директора театра был назначен худрук Михайловского театра Владимир Кехман. При этом Кехман будет работать в качестве худрука в двух этих театрах одновременно.

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