Представитель ЛНР Мирошник обвинил Киев в умышленном нарушении Минских соглашений

Луганск, 27 октября. Применение украинскими военными ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе свидетельствует о том, что Киев умышленно нарушает Минские соглашения. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Он напомнил, что с июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые запрещают применение любого вида оружия и полеты беспилотников. Однако украинская сторона продолжает использовать БПЛА для нанесения ударов по территории республики, что является нарушением Минских соглашений, передает РИА Новости.

«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений - это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть», — отметил Мирошник.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена атака турецкого беспилотника Bayraktar в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает телеканал «360».