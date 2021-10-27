Режиссер Черепанов поддержал назначение актера Хабенского новым худруком МХТ Чехова

Российский актер Константин Хабенский поможет Московскому Художественному театру (МХТ) имени Чехова вернуть зрителей в тяжелое время пандемии. Об этом ФАН рассказал театральный режиссер Глеб Черепанов.

Константин Хабенский стал новым художественным руководителем театра. Соответствующее заявление сделали в Минкультуры РФ. Ранее эту должность занимал Сергей Женовач.

«Назначение Константина Хабенского — это очень хорошее решение для театра. Я с большим уважением отношусь к Сергею Васильевичу Женовачу — это большой художник, настоящий режиссер, создавший свой собственный уникальный авторский театр. Но при этом, это мое личное мнение, в последнее время жизнь немного в МХТ сбавила обороты, к которым привыкли труппы и зрители», — пояснил Глеб Черепанов.

По его мнению, Хабенский вдохнет в театр новую жизнь.

«Хабенский — человек, которого действительно знает и любит вся страна. И сейчас, в очень тяжелый период, когда зрители и так не очень хорошо ходят в театры из-за коронавируса, это очень важно. Важно, чтобы в главном театре страны была жизнь, выходили премьеры, чтобы зритель в него снова возвращался. Это очень правильное решение», — добавил Глеб Черепанов.

Он напомнил, что Хабенский давно уже работает в театре. В МХТ имени Чехова его очень любят, уважают и как артиста, и как человека, отмечает режиссер.

«Это грамотное и взвешенное решение», — заключил Глеб Черепанов.

В то же время новым гендиректором МХАТ Горького назначен Владимир Кехман. Такое решение приняли в Минкультуры РФ.