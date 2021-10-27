Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке

Донецк, 27 октября. Вооруженные силы Украины второй раз атаковали нефтебазу в Донецке с помощью беспилотного летательного аппарата. Об это сообщил представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

По его словам, беспилотник с взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы. После обнаружения БПЛА о произошедшем были оперативно проинформированы представители ОБСЕ. При этом 11 сентября произошла аналогичная атака.

«Сегодня утром при помощи беспилотного летательного аппарата украинские военные предприняли вторую попытку подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. С прикрепленным взрывным устройством аппарат упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — пояснил Никоноров.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает телеканал «360».