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Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке
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Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:17
Армия
Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке
dan-news.info

Донецк, 27 октября. Вооруженные силы Украины второй раз атаковали нефтебазу в Донецке с помощью беспилотного летательного аппарата. Об это сообщил представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

По его словам, беспилотник с взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы. После обнаружения БПЛА о произошедшем были оперативно проинформированы представители ОБСЕ. При этом 11 сентября произошла аналогичная атака.

«Сегодня утром при помощи беспилотного летательного аппарата украинские военные предприняли вторую попытку подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. С прикрепленным взрывным устройством аппарат упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — пояснил Никоноров.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает телеканал «360».

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украина днр всу донбасс донецк
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