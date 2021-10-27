Лавров заявил о попытках афганских террористов проникнуть в соседние страны под видом мигрантов

Москва, 27 октября. Террористы и преступники из Афганистана проникают в соседние страны под видом мигрантов. Сопредельные с республикой страны должны взять миграционные потоки под свой контроль.

Афганские террористы под видом мигрантов пытаются проникнуть в соседние страны, о чем заявил в среду, 27 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр выступил на встрече стран-соседей Афганистана, к участию в которой были приглашены Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

«Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы», — подчеркнул министр.

Москва в свою очередь намерена подключить потенциал стран-участниц ШОС и ОДКБ для борьбы с террористической угрозой и контрабандой наркотических веществ из Афганистана.

Ранее министр сообщил, что Россия намерена в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие и медикаменты. По словам дипломата, Москва готова внести свою лепту в общие усилия стран ОДКБ.