Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца

Сан-Франциско, 27 октября. Сотрудник полиции Калифорнии Эндрю Холл осужден за убийство психически нездорового мужчины. Офицеру грозит до 17 лет тюрьмы.

A jury found Andrew Hall guilty of assault with a firearm in the 2018 killing of Laudemer Arboleda, an unarmed mentally ill man in a San Francisco suburb. https://t.co/bTZZGtVYE8