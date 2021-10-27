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Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:18
Весь мир
Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца
flickr.com  /  Radek Kucharski

Сан-Франциско, 27 октября. Сотрудник полиции Калифорнии Эндрю Холл осужден за убийство психически нездорового мужчины. Офицеру грозит до 17 лет тюрьмы.

После двухдневного обсуждения присяжные округа Контра-Коста согласились, что Холл виновен в гибели 33-летнего филиппинца Лаудемера Арболеды, в которого он выстрелил десять раз во время задержания.

«Сегодняшний вердикт возлагает ответственность на подсудимого из-за чрезмерного применения силы при стрельбе со смертельным исходом. Его действия были не только преступлением, но они запятнали полицейский значок и нанесли ущерб репутации всех хороших, трудолюбивых офицеров, которые работают на наше сообщество», — говорится в заявлении окружного прокурора Дианы Бектон.

Убийство филиппинца

Убийство произошло 3 ноября 2018 года. Один из жителей Сан-Франциско позвонил в полицию и сообщил, что некий мужчина (впоследствии выяснилось, что это был Арболеда) стучался в двери домов и стоял рядом с ними. Офицеры прибыли на место, но подозреваемый сел в машину и уехал, после чего они погнались за ним. Полицейский Эндрю Холл не участвовал в операции изначально, но остановил свою машину на перекрестке и заблокировал проезд автомобиля филиппинца. После того как машина с Арболеда остановилась перед ним, офицер произвел десять выстрелов через лобовое стекло, в результате чего водитель погиб на месте.

Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца
flickr.com / Jason Lawrence

Позднее стало известно, что мужчине за несколько месяцев до этого диагностировали психоз и шизофрению, и он принимал таблетки, чтобы справиться с болезнью.

Прокуроры утверждали, что Холл применил «чрезмерную, необоснованную и ненужную» силу. Адвокаты полицейского заявили, что офицер опасался за свою безопасность, и апеллировали к тому, что Арболеда якобы мог наехать на правоохранителя.

ФБР

Подобные случаи нередко происходят в Америке, там их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России ими занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних стало дело Анхеля Запата Эрнандеса, который умер после ареста сотрудниками службы безопасности Городской транспортной службы в Сан-Диего, Калифорния. ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу к высшему руководству страны. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и планируют оказать правовую и информационную помощь семье Эрнандеса.

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