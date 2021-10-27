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Александр Петров рассказал, почему российские актеры не могут реализоваться в Голливуде
Общество
Александр Петров рассказал, почему российские актеры не могут реализоваться в Голливуде
newinform.com  /  Виатрис Виктория

Москва, 27 октября. Продюсер театра и кино Александр Петров снялся в греческом фильме «Человек Божий» на английском языке. После работы в проекте он рассказал, почему российские актеры не могут построить карьеру в Голливуде.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Петров рассказал, что воспринял съемки в иностранном проекте как челлендж. До участия в создании «Человека Божьего» он не очень хорошо говорил на английском языке. Чтобы работа была комфортной, актер ежедневно читал англоязычные тексты и тренировал разговорную речь. После этого он понял, почему россиянам сложно построить карьеру в Голливуде.

«Они (российские актеры. — Прим. ФАН) как-то интуитивно копируют зарубежных артистов, пытаются повторять фирменные ужимки, «американские» реакции», — рассказал в беседе с SRSLV Петров.

По мнению собеседника редакции, именно факт копирования чужих привычек мешает прижиться в зарубежном кинематографе талантливым российским актерам. Петров вернулся на родину с уверенностью, что не надо пытаться копировать американский акцент, если хочешь сниматься за границей.

Александр Петров недавно привлек к себе внимание поклонников демонстрацией роскошной квартиры, где живет с возлюбленной Стасей Милославской. Видео с экскурсией по комнатам он опубликовал на YouTube.

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