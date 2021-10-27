Медиагруппа «Патриот» и издание «Друг для друга» объявили о начале сотрудничества

Санкт-Петербург, 27 октября. Издание «Друг для друга» стала новым партнером Медиагруппы «Патриот», о начале сотрудничества сообщил глава медиахолдинга Николай Столярчук.

Газета «Друг для друга» и сайт dddkursk.ru занимают лидирующие позиции среди печатных и электронных СМИ Курской области. Один из девизов издания: «С нами события ярче!».

«География нашего профессионального сотрудничества продолжает расширяться, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Уверен, что наше сотрудничество с изданием "Друг для друга" будет плодотворным и продолжительным», — заявил глава Медиагруппы «Патриот».

Главный редактор «Друг для друга» Евгений Новиков отметил, что журналисты издания готовят для читателей оперативную и интересную информацию о том, что происходит в регионе, стране и мире. Подписчики и читатели могут поделиться информацией и проблемами, в редакции всегда готовы прийти на помощь. С мнением издания считаются даже власти, заявил Новиков.

Медиагруппа «Патриот» окажет информационную поддержку съемкам документального фильма о знаменитом путешественнике, писателе и художнике Федоре Конюхове. Проект приурочен к его 70-летию.