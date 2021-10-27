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Протоиерей Баранов посоветовал атеистам поискать смысл жизни вне существования бога
Общество
Протоиерей Баранов посоветовал атеистам поискать смысл жизни вне существования бога
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 октября. Атеисты должны попытаться понять, в чем заключается смысл жизни. После этого они могут прийти к осознанию существования бога, заявил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря, протоиерей Сергий Баранов.

Современное общество живет в зыбкое время. Людям, которые до сих пор не верят в бога, нужно попробовать поискать смысл своего существования на планете. Атеистам следует попытаться ответить на вопросы: «Откуда я взялся, для чего и что дальше будет», отметил Баранов.

«Я могу найти вопросы демагогии, философии, но они меня не удовлетворяют. Они могут удовлетворять человека в спокойные моменты жизни, но все рассыпается в критической точке», — заявил протоиерей.

По его словам, бог посылает человеку определенные испытания, чтобы он прошел через критическую точку внутреннего развития. Именно поэтому Баранов советует людям как можно больше размышлять о жизни. Мыслительный процесс может натолкнуть атеистов на идею существования бога.

«Но самого бога человек познает через духовную жизнь», — подчеркнул духовник Иверского женского монастыря.

В ходе в пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Сергий Баранов также ответил на критику РПЦ со стороны телеведущего Александра Невзорова. Кроме того, вместе с отцом Георгием, диаконом храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» он дал ответы на другие популярные вопросы о религии.

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