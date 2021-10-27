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Милонов: Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане
Весь мир
Милонов: Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Суданцы выкинули ставленника США с руководящей должности, поскольку он не смог обеспечить стабильность в государстве. Так депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал ФАН последние события в восточноафриканской стране.

Два дня назад, 25 октября, в Хартуме распустили переходное правительство. Причиной события стали народные волнения. Помимо недовольства сложившейся тяжелой социально-экономической ситуацией, суданцы заподозрили высокопоставленных чиновников в коррупции.

Военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и отвезли в неизвестном направлении. Позже главнокомандующий вооруженными силами республики Абдель Фаттах аль-Бурхан разъяснил, что политик находится в его резиденции под стражей.

Спустя сутки канцелярия главы кабмина подтвердила возращение в квартиру, где он временно находится под домашним арестом. Одним из первых с ним связался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он поприветствовал освобождение и призвал ВС Судана к сдержанности.

Виталий Милонов объяснил интерес Вашингтона к Хамдоку. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают только тех, кто выполняет задания и действует в их интересах.

«Народ — это такая стандартная вещь, которой обычно США и их союзники прикрываются. К сожалению, мы видим, как Белый дом встал на сторону коррупционеров и воров, которые грабят народ Судана. Они вместо развития занимаются личным обогащением, утратив политическую и моральную легитимность в глазах граждан», — заявил спикер.

Милонов: Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане
Федеральное агентство новостей / Антон Матросов

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что для Вашингтона такие люди и являются «лакомыми партнерами» из-за своей уязвимости.

«Коррупционеры хранят награбленные средства не на местных банковских счетах, а в Евросоюзе, либо в Америке. Поэтому ими легко манипулировать. И Соединенные Штаты, которые ведут имперскую политику и пытаются распространить свое влияние по всему миру, ищут нечистых на руку чиновников в качестве основных партнеров», — сказал парламентарий.

Виталий Милонов добавил, что интерес США к задержанию и последующему освобождению Хамдока говорит о многом.

«Он наверняка получает финансирование со стороны Вашингтона. Дело не только в деньгах, он буквально реализует американскую политику в регионе, которая абсолютно противоречит интересам граждан Судана», — уточнил он.

Милонов: Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане
Федеральное агентство новостей /

Депутат подчеркнул, что Хамдок — очередной пример проамериканского руководителя.

«О какой демократии, честности или процветании страны может идти речь, когда мы видим подобное? Человек поддерживается Соединенными Штатами, но для народа это заканчивается бедностью. Сказка о том, что США на стороне тех, кто за развитие, за экономическую стабильность, за права человека, является ничем иным, как мифом. Граждане выкинули ставленника Вашингтона с руководящей должности, поскольку он не смог обеспечить стабильность в государстве», — добавил спикер.

В завершении Виталий Милонов заявил о поражении Белого дома в регионе.

«Надеюсь, что народ Судана не испугается давления со стороны Вашингтона и защитит свое суверенное право на выбор такого правительства, которое отвечает интересам большинства населения республики», — заключил депутат.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал переворот в Хартуме следствием вмешательства Соединенных Штатов. По результатам социологического исследования, более 65% респондентов считают, что жизнь после революции 2019 года ухудшилась, а работу правительства Абдаллы Хамдока называют провальной.

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