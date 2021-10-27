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Дерек Сиенфрэнс может стать режиссером ремейка «Человека-волка» с Райаном Гослингом

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:06
Общество
Дерек Сиенфрэнс может стать режиссером ремейка «Человека-волка» с Райаном Гослингом
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 27 октября. Студия Universal задумалась о создании ремейка к фильму «Человек-волк» с Райаном Гослингом в главной роли. Режиссером нового фильма может стать Дерек Сиенфрэнс.

Сиенфрэнс и Гослин уже работали вместе над фильмами «Валентинка» и «Место под соснами». В Сети распространилась информация, что режиссер уже ведет переговоры с Universal по поводу нового фильма про Человека-волка.

Работать над ремейком должен был Ли Уоннел, но он покинул проект из-за графика. Его кресло как раз и может занять Сиенфрэнс, пишет Deadline. Однако официального подтверждения этому пока нет. Сюжет новой киноленты будет разворачиваться в наше время. Главным героем станет телеведущий, который превратится в оборотня.

Актер Райан Гослинг может стать исполнителем роли и в другом фильме. Он планирует сыграть Кена в картине про куклу Барби. Съемки запланированы на 2022 год.

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