Болдуин до сих пор не может прийти в себя после убийства оператора на съемках «Ржавчины»

Лос-Анджелес, 27 октября. Американский актер Алек Болдуин опирается на поддержку жены и детей после случайного убийства оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна. Исполнитель роли в «Ржавчине» в шоке из-за случившегося.

Происшествие на съемочной площадке «Ржавчины» случилось во время работы над одним из эпизодов. По сюжету персонаж Алека Болдуина должен был выстрелить. Когда актер реализовал действие в кадре, выяснилось, что в пистолете был боевой патрон. Ранения получили режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Для последней ранение оказалось смертельным.

«Это такая немыслимая трагедия, горе и травма для него невыносимы. Алек все еще в шоке и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться», — пишет журнал People со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Супруга Алека Болдуина Хилари заявляла, что всячески поддерживает мужа. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов, актер активно сотрудничает с ними.