Вашингтон, 27 октября. Презентация «гендерной стратегии» США за авторством вице президента Камалы Харрис обернулась грандиозным провалом. Как отметил журналист The American Thinker Томас Лифсон, 42 страницы «прогрессивной муры» не смогли столкнуть американцев в «интерсекциональную» яму.

Представленный Харрис документ ударил рикошетом по Байдену и опозорил 46-го главу государства перед миллионами простых американцев, констатирует Лифсон. Политический обозреватель не постеснялся в выражениях и не жалел саркастических комментариев в адрес вице-президента США и ее непосредственного начальника.

«Приложенный информационный бюллетень и сам 42-страничный документ о национальной стратегии читаются как пародии на "прогрессивную" муру. Слово "интерсекциональный" встречается повсеместно», — считает Лифсон.

Чтобы не быть голословным, автор The American Thinker привел небольшой фрагмент документа. В своей работе Камала Харрис обещала бороться с угнетением по любому возможному признаку, а также сделала акцент на проблемах цветного населения Соединенных Штатов.

«Интерсекциональные проблемы пагубно сказывается на членах общин с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, особенно цветных, в Соединенных Штатах и по всему миру», — подчеркнула вице-президент.

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Покуражились над документом и пользователи соцсетей. Больше всех стратегия Харрис «понравилась» лидерам консервативной мысли, таким как сенатор Том Коттон и сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший. По всей видимости, Харрис решила игнорировать реальные экономические и гуманитарные проблемы страны, сосредоточившись на леволиберальной блажи, отметили пользователи Сети.

«Ни бороться с инфляцией, ни решать проблемы на границе, ни хоть как-то обуздать газовые цены Белый дом не намерен. Зато времени на 42-страничную "национальную гендерную стратегию" с "интерсекциональным" упором на изменение климата у него хватает», — заметил Том Коттон.

«Целый ряд гуманитарных кризисов только за последние несколько месяцев (в частности, Афганистан и граница), инфляция ускорилась, поставки встали, цены на энергоносители растут, Китай разлетался вокруг Тайваня и испытывает гиперзвуковые ракеты, а вы чем занимаетесь — "гендерной стратегией". Вы там, что, дрыхнете, что ли?», — резко одернул Камалу Харрис Дональд Трамп-младший.

Вице-президента США Камалу Харрис многие американские консервативные СМИ считают настоящим правителем Соединенных Штатов. Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, кто в действительности передвигает фигуры в закулисье Белого дома.