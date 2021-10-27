Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 13:37
13:36
Политика
Лавров: Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову
13:32
Политика
Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
13:31
Общество
Услуги ГИБДД в период нерабочих дней будут предоставляться по предварительной записи
13:29
Армия
Представитель ЛНР Мирошник обвинил Киев в умышленном нарушении Минских соглашений
13:23
Происшествия
Самолет рейса Каир — Москва сел в аэропорту вылета после подачи сигнала тревоги
13:21
Экономика
Публицист Анпилогов: Киев вновь хочет газотранспортный консорциум, но «забыл» в нем Россию
13:17
Украина
Политолог Валяев: Зеленский может объявить на Украине чрезвычайное положение
13:17
Весь мир
Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца
13:16
Происшествия
Сотрудника МЧС в Татарстане подозревают в хищении 300 млн рублей
13:15
Армия
Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке
Все новости

Автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис

  /   Обновлено: 27 октября 2021 13:01
Политика
Автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 27 октября. Презентация «гендерной стратегии» США за авторством вице президента Камалы Харрис обернулась грандиозным провалом. Как отметил журналист The American Thinker Томас Лифсон, 42 страницы «прогрессивной муры» не смогли столкнуть американцев в «интерсекциональную» яму.

Представленный Харрис документ ударил рикошетом по Байдену и опозорил 46-го главу государства перед миллионами простых американцев, констатирует Лифсон. Политический обозреватель не постеснялся в выражениях и не жалел саркастических комментариев в адрес вице-президента США и ее непосредственного начальника.

«Приложенный информационный бюллетень и сам 42-страничный документ о национальной стратегии читаются как пародии на "прогрессивную" муру. Слово "интерсекциональный" встречается повсеместно», — считает Лифсон.

Чтобы не быть голословным, автор The American Thinker привел небольшой фрагмент документа. В своей работе Камала Харрис обещала бороться с угнетением по любому возможному признаку, а также сделала акцент на проблемах цветного населения Соединенных Штатов.

«Интерсекциональные проблемы пагубно сказывается на членах общин с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, особенно цветных, в Соединенных Штатах и по всему миру», — подчеркнула вице-президент.

Автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис
PrScr Twitter / @bobwmfl

Покуражились над документом и пользователи соцсетей. Больше всех стратегия Харрис «понравилась» лидерам консервативной мысли, таким как сенатор Том Коттон и сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший. По всей видимости, Харрис решила игнорировать реальные экономические и гуманитарные проблемы страны, сосредоточившись на леволиберальной блажи, отметили пользователи Сети.

«Ни бороться с инфляцией, ни решать проблемы на границе, ни хоть как-то обуздать газовые цены Белый дом не намерен. Зато времени на 42-страничную "национальную гендерную стратегию" с "интерсекциональным" упором на изменение климата у него хватает», — заметил Том Коттон.

«Целый ряд гуманитарных кризисов только за последние несколько месяцев (в частности, Афганистан и граница), инфляция ускорилась, поставки встали, цены на энергоносители растут, Китай разлетался вокруг Тайваня и испытывает гиперзвуковые ракеты, а вы чем занимаетесь — "гендерной стратегией". Вы там, что, дрыхнете, что ли?», — резко одернул Камалу Харрис Дональд Трамп-младший.

Вице-президента США Камалу Харрис многие американские консервативные СМИ считают настоящим правителем Соединенных Штатов. Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, кто в действительности передвигает фигуры в закулисье Белого дома.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис
сша скандал байден лгбт иносми гендер позор камала харрис в сети пишут the american thinker гендерная теория гендерная стратегия
Комментировать