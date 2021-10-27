Беременная Костенко намекнула на одиночество в браке с Тарасовым

Москва, 27 октября. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко обеспокоила поклонников странной цитатой. Беременная знаменитость намекнула, что чувствует себя одинокой в браке.

Жена экс-игрока «Локомотива» ждет появления на свет третьего ребенка — совсем скоро у звездной пары родится сын. Среди сообщений, касающихся родов и беременности, в Instagram Stories модели появилась странная цитата. Блогер не уточнила, почему опубликовала это высказывание от мужского лица.

«Раньше я думал, что самое страшное в жизни — это остаться совсем одному. Теперь я понял, что это не так... Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве», — написала Костенко.

Pr Scr instagram.com / @kostenko.94

В нижней части Stories Костенко можно заметить название лиричной песни исполнителей ELMAN и ORXAN «С неба до земли». Композиция посвящена любовной тематике.

«С неба до земли достают солнца лучи. Не плачь, не кричи — он рядом», — говорится в тексте трека.

Супруг Костенко недавно объявил о решении приостановить спортивную карьеру перед рождением сына. При этом Дмитрий Тарасов занялся другими проектами и ударился в музыкальную деятельность. Футболист записывает собственный трек в рэп-стиле, который, возможно, будет посвящен его беременной жене.