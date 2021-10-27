Лавров призвал страны Центральной Азии не пускать американских военных на свою территорию

Москва, 27 октября. Россия призывает соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на их территории сил США и других стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам встречи стран-соседей Афганистана, на которой присутствовали представители таких стран, как Россия, Китай, Иран, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения с призывом не допустить присутствия американских военных на территории Центральной Азии.

«В очередной раз призываем страны-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что Россия намерена в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие и медикаменты.

Также сообщалось, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) поприветствовали слова президента РФ Владимира Путина о возможности исключить их из списка террористов, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.