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Лавров призвал страны Центральной Азии не пускать американских военных на свою территорию
Армия
Лавров призвал страны Центральной Азии не пускать американских военных на свою территорию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 октября. Россия призывает соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на их территории сил США и других стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам встречи стран-соседей Афганистана, на которой присутствовали представители таких стран, как Россия, Китай, Иран, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения с призывом не допустить присутствия американских военных на территории Центральной Азии.

«В очередной раз призываем страны-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что Россия намерена в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие и медикаменты.

Также сообщалось, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) поприветствовали слова президента РФ Владимира Путина о возможности исключить их из списка террористов, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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