Норкин двумя анекдотами про Путина опроверг утверждение американца Бома о шутках в России

Москва, 27 октября. Телеведущий Андрей Норкин осадил профессионального американского журналиста Майкла Бома анекдотом про российский президента Владимира Путина. Шутка прозвучала в эфире передачи «Место встречи».

Американец недавно принял участие в эфире на телеканале НТВ. Журналист пожаловался, что в России не рассказывают анекдоты про Владимира Путина, поскольку всех якобы запугали. Андрей Норкин решил опровергнуть заблуждение американца, вспомнив новую шутку про российского лидера.

«Заходит как-то президент ночью на кухню, открывает холодильник, а там холодец трясется. Посмотрел на него Путин и говорит: «Не бойся, я за сыром»», — пошутил телеведущий.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако на этом анекдоты Норкина про главу государства не закончились. В очередном выпуске «Места встречи» ведущий вспомнил шутку про Владимира Путина и полковника ФСБ.

«Жене всю неделю снится, что она с Путиным встречается. Наорал на нее, чтобы прекратила. А вчера мне приснился полковник ФСБ. Сказал, чтобы я не лез не в свои дела», — говорится в анекдоте.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин осадил депутата Бориса Надеждина после обращения политика на «ты». Пылкая дискуссия произошла также в эфире ток-шоу «Место встречи».