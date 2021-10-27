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Волгоградец поджег знакомую, чтобы проверить, не ведьма ли она
Происшествия
Волгоградец поджег знакомую, чтобы проверить, не ведьма ли она
pixabay.com  /  succo

Волгоград, 27 октября. Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Волгоградской области, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, поступило в суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона изданию «Волгоградская правда», нетрезвый мужчина облил свою знакомую бензином из канистры и поджег. В результате потерпевшая получила серьезные ожоги.

Как следует из обвинительного заключения, ранее они состояли в близких отношениях. Во время совместного застолья пара повздорила и женщина объявила, что желает прекратить с возлюбленным отношения. Тогда он назвал ее ведьмой со светящимися глазами и решил проверить, горит она или нет. Позже мужчина опомнился и помог пострадавшей погасить пламя, залив ее водой. После подозреваемый уложил ее в кровать и обработал ожоги мазью. Однако ночью женщине стало хуже, ее подруга вызвала медиков. Очнулась пострадавшая уже в волгоградской больнице.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге жителя Ангарска. Его подозревают в поджоге автомобиля в Невском районе.

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