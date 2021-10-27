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Песков: поставки БПЛА Bayraktar Украине приведут к дестабилизации в Донбассе
Армия
Песков: поставки БПЛА Bayraktar Украине приведут к дестабилизации в Донбассе
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Москва, 27 октября. Появление у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar турецкого производства может негативно отразиться на мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поставки турецких беспилотников Украине и их боевое применение на востоке страны способно вызвать серьезное обострение обстановки в Донбассе, отметил Песков в ходе брифинга для СМИ.

«Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в Генштабе ВСУ официально подтвердили факт использования БПЛА Bayraktar против бойцов Народной милиции ДНР. Беспилотник нанес удар корректируемой авиабомбой и якобы смог уничтожить гаубицу донецкого ополчения. Украина купила у Турции несколько дронов Bayraktar, станций управления этими беспилотниками и запас бортового оружия в 2021 году.

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