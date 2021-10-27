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МИД России прокомментировал санкции в отношении «Совфрахта»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:39
Экономика
МИД России прокомментировал санкции в отношении «Совфрахта»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 октября. Вашингтон неумело пытается воздействовать на Российскую Федерацию через санкции, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Москва выступает против любых устремлений Белого дома экстрадировать граждан Российской Федерации, связанных с компанией «Совфрахт», в США, отметила дипломат.

Соединенные Штаты Америки стараются надавить на Россию, используя для этого санкции против транспортно-экспедиторской организации «Совфрахт», считает директор департамента информации и печати МИД РФ.

Как заявляют в российском МИД, компания официально заключает контракты и придерживается законодательства России. Фирма занимается доставкой топлива, которое не было предназначено для реэкспорта и перепродажи третьим лицам. В ведомстве подчеркивают, что сырье эксплуатировалось исключительно в целях борьбы с террористами и для ликвидации последствий ЧС регионального характера.

Еще в 2018 году представители Министерства иностранных дел России называли американские санкции в отношении проекта «политическим безрассудством». «Совфрахт» занимался перевозкой топлива в Сирию. На протяжении 2016-2017 годов Соединенные Штаты блокировали переводы компании на сумму в 5,5 млн долларов.

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