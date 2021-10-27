Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 13:36
13:36
Политика
Лавров: Россия и Южная Корея готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову
13:32
Политика
Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
13:31
Общество
Услуги ГИБДД в период нерабочих дней будут предоставляться по предварительной записи
13:29
Армия
Представитель ЛНР Мирошник обвинил Киев в умышленном нарушении Минских соглашений
13:23
Происшествия
Самолет рейса Каир — Москва сел в аэропорту вылета после подачи сигнала тревоги
13:21
Экономика
Публицист Анпилогов: Киев вновь хочет газотранспортный консорциум, но «забыл» в нем Россию
13:17
Украина
Политолог Валяев: Зеленский может объявить на Украине чрезвычайное положение
13:17
Весь мир
Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца
13:16
Происшествия
Сотрудника МЧС в Татарстане подозревают в хищении 300 млн рублей
13:15
Армия
Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке
Все новости

Песков ответил на вопрос о планах Путина на День народного единства
Политика
Песков ответил на вопрос о планах Путина на День народного единства
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 октября. Кремль своевременно сообщит о планах российского президента Владимира Путина на День народного единства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналистам.

Официальный представитель президентской администрации прокомментировал вопрос о возможных планах Путина посетить Севастополь 4 ноября.

«Мы проинформируем вас своевременно, после того, как они будут окончательно сформулированы», — отметил Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, День народного единства в этом году состоится в необычном формате. Причиной этому стала затянувшаяся и всем серьезно надоевшая пандемия коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков ответил на вопрос о планах Путина на День народного единства
путин песков день народного единства севастополь
Комментировать