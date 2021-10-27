Песков ответил на вопрос о планах Путина на День народного единства

Москва, 27 октября. Кремль своевременно сообщит о планах российского президента Владимира Путина на День народного единства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналистам.

Официальный представитель президентской администрации прокомментировал вопрос о возможных планах Путина посетить Севастополь 4 ноября.

«Мы проинформируем вас своевременно, после того, как они будут окончательно сформулированы», — отметил Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, День народного единства в этом году состоится в необычном формате. Причиной этому стала затянувшаяся и всем серьезно надоевшая пандемия коронавируса.