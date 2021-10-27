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Польской сенатор Вчисла указал на абсурдность закрытия приграничного движения с Россией
Политика
Польской сенатор Вчисла указал на абсурдность закрытия приграничного движения с Россией
polska-kaliningrad.ru  /  Польский культурный центр в Калининграде

Варшава, 27 октября. Решение официальной Варшавы закрыть малое приграничное движение с Россией из-за неких «экономических злоупотреблений» — это абсурд, который рискует обернуться серьезными финансовыми потерями. Об этом пишет авторитетное издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на польского сенатора Ежи Вчислу.

Вчисла усомнился в правдивости заявлений властей о том, что поляки массово закупают товары сверх допустимых норм за рубежом, так как никакой официальной статистики приведено не было. Ситуация состоит в точности до наоборот, подчеркнул законодатель: это россияне приезжают в Польшу и оставляют здесь значительные суммы денег, обеспечивая процветание и благосостояние приграничных регионов. Команда президента Анджея Дуды совершает серьезную ошибку, уверен Вчисла.

Польской сенатор Вчисла указал на абсурдность закрытия приграничного движения с Россией
pixabay.com /

«Статистические данные показывают, что россияне тратили в Польше больше, чем поляки в России. Малое приграничное движение приносило огромные доходы как жителям региона, так и государству. Говорить о злоупотреблениях в торговле в таком контексте абсурдно. Государство не должно препятствовать приграничному сотрудничеству граждан двух стран, а, к сожалению, заморозка соглашения о малом приграничном движении это сотрудничество нарушила», — заметил собеседник Gazeta Wyborcza.

Обстановка на восточных рубежах Польши наиболее напряженна со стороны Белоруссии. Здесь на фоне миграционного кризиса регулярно происходят инциденты с участием нелегалов и пограничников. Так, например, утром 25 октября стало известно о попытке группы мигрантов незаконно пересечь границу, обернувшуюся ранениями двух польских силовиков.

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россия польша граница торговля иносми Gazeta Wyborcza
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