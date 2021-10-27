Путин проведет переговоры о развитии ресурсного потенциала месторождений Ямала

Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин 27 октября проведет совещание по темам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Переговоры состоятся о второй половине дня. Речь идет о газовых полях и провинциях, отметил представитель Кремля.

«В целом оценка ресурсного потенциала природного газа очень важна на фоне тех кризисных процессов, которые происходят на европейских рынках», — обратил внимание Песков в беседе с журналистами.

Россия в долгосрочной перспективе хотела бы сократить стоимость природного газа на 60%, до 300-400 долларов за тысячу кубометров, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. На текущий момент тысяча кубометров энергоносителя торгуется на лондонской бирже ICE по 1090 долларов.