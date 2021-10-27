Ливия разработает план по развитию торгово-экономического сотрудничества с Россией

Триполи, 27 октября. Переходное Правительство национального единства Ливии готовится к заседанию совместного с Россией комитета, в ходе которого представители двух государств планируют объявить о торгово-экономическом сотрудничестве.

Руководитель министерства нефти и газа Мухаммад Аун возглавил подготовительные мероприятия. В них также участвуют заместитель министра иностранных дел Омар Кети и ряд высокопоставленных чиновников.

«Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с приемом российской стороны в целях укрепления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между государствами», — говорится в сообщении ведомства.

Мухаммад Аун с коллегами заключил, что необходимо провести предварительную встречу для разработки плана, в соответствии с которым нефтяные секторы Триполи и Москвы смогут наладить партнерские отношения.

«Заседания совместного российско-ливийского комитета должны отражать масштабы и реальность торгово-экономического обмена и инвестиций между двумя странами, с тем чтобы служить общественным интересам государств», — уточнили в министерстве.

Триполи стремится к расширению сотрудничества с Москвой, в частности, на уровне нефтедобывающей отрасли. Компания «Татнефть» одной из первых вернулась на север Африки для возобновления бурения скважины на месторождении Хамада после 10-летнего перерыва.