Как «независимые» журналисты Bellingcat борются с европейскими консерваторами

В мае этого года организация Bellingcat1 (признана иноагентом), известная своими антироссийскими расследованиями, запустила новый проект. В центре внимания оказалась деятельность ультраправых движений в Центральной и Восточной Европе. Рассчитанный на два года «Мониторинг анти-равенства» охватит более 20 стран. Организация предлагает местным журналистам внести вклад в борьбу с дискриминацией, экстремистской риторикой и насилием.

Группа энтузиастов, использующая открытые источники, обещала раскрыть транснациональные связи ультраправых движений и объяснить читателям, чем так опасен экстремизм. Однако на деле оказалось, что они лишь продолжают следовать интересам своих спонсоров.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, как «независимые» журналисты Bellingcat превратили «мониторинг анти-равенства» в инструмент борьбы с Россией и использует проект для продвижения леволиберальной повестки.

Трансграничные сети русофобии

За ультраправой идеологией специалисты Bellingcat наблюдают уже давно. Как это принято на Западе, в радикалов записывает и евроскептиков, и приверженцев национализма, и даже патриотов, которые борются за консервативные ценности в своей стране.

В январе расследователи выследили Роберта Рандо — «белого супремасиста» из Америки, который попытался обосноваться в Белграде. В прошлом году сторонник теории превосходства белой расы и противник навязываемой обществу миграционной политики активно участвовал в митингах в поддержку Дональда Трампа, а затем был объявлен «внутренним террористом» и был вынужден покинуть страну.

А два года назад «независимые» журналисты освещали события в Ереване — там общественные движения выступили против ратификации Стамбульской конвенции. В Bellingcat тогда писали, что особую опасность для Армении представляют инициатива «Камк», выступившая в защиту традиционных ценностей, и «антисоровское» движение VETO. Неудивительно — своей целью VETO ставит блокирование на территории Армении работы всех организаций и фондов, аффилированных с Джорджом Соросом и продвигающих в стране глобалистские проекты.

Федеральное агентство новостей /

Учитывая, что Bellingcat через структуры-прокладки также получает львиную долю финансирования от «Открытого Общества»2 (организация признана нежелательной), ее острая реакция на деятельность VETO вполне объяснима.

В рамках проекта «Мониторинг анти-равенства» расследователи выявляют транснациональные связи ультраправых групп и отдельных лиц из стран Восточной Европы.

Федеральное агентство новостей /

Особое внимание в Bellingcat обратили на отчет Counter Extremism Project — неправительственной организации, которая борется с экстремистскими группами, оказывая давление на сети их финансовой поддержки и противодействуя их вербовке в интернете. В материале даны рекомендации политическим структурам Восточной Европы по противодействию угрозе, исходящей от антизападных, антилиберальных, панславянских движений и добровольческих формирований, якобы контролируемых Москвой. Авторы утверждают, что лидеры таких групп установили тесные связи с Россией и планируют расширять свои трансграничные сети.

О «злонамеренном влиянии» России и роли Кремля в координации правых движений Европы последнее время много пишут и журналисты издания Balkan Insight, входящего в Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Федеральное агентство новостей /

Организация была создана в 2004 году. Заявленная цель — предоставление доступа к правам человека, «точной и актуальной» информации, а также возможности участия в демократических процессах. Сегодня разветвленная сеть включает в себя местные «независимые» НКО, а BIRN выступает для них своего рода «хабом» и реализует региональные и международные программы.

В свою очередь BIRN, как и Bellingcat, состоит в Global Investigative Journalism Network.

Федеральное агентство новостей /

По состоянию на середину 2021 года в составе «Глобальной сети журналистов-расследователей» состоит 211 организаций из 82 стран. GIJN вещает на 13 языках, а ее охват составляет 178 из 193 стран. Сегодня в «Глобальную сеть» может вступить любая некоммерческая, неправительственная или образовательная организация, которая поддерживает журналистские расследования и журналистику данных.

От участников не попросят вступительного взноса — необходимо лишь участвовать в деятельности GIJN и соответствовать «высочайшему уровню журналистского профессионализма». Под этим подразумевается соблюдение «принципов точности, независимости, прозрачности и справедливости в журналистике и других видах своей деятельности».

«Глобальная сеть журналистов-расследователей» стала платформой-агрегатором для аккумулирования и распространения информации. Декларируемые характеристики об отсутствии политических взглядов или приверженности определенной религии технически соблюдены: ресурсы GIJN используются для распространения чужой информации. Но сегодня через GIJN проходят гранты и премии как для организаций-членов «Глобальной сети», так и неофициальных партнеров.

Федеральное агентство новостей /

В феврале эта международная организация провела семинар о том, как правильно исследовать деятельность ультраправых движений Европы, и в каком ключе о них писать. Кроме обучающих материалов, GIJN предлагает специалистам из разных стран гранты на «независимую журналистику». Cреди длинного списка ее партнеров можно найти и Oak Foundation, и «Открытое Общество» Джорджа Сороса, а также ряд других небезызвестных фондов, спонсирующих русофобию по всему миру.

«Независимый» эксперт по правому экстремизму

Один из таких грантов в 2018 году получил Майкл Колборн — ныне проживающий в Европе журналист из Западной Канады, который раньше публиковал статьи про национализм и ультраправые движения на портале BIRN.

Деньги он получил в рамках проекта Reporters in the Field, который предполагал выделение средств по линии GIJN на трансграничные расследования «независимых журналистов». Темы в GIJN определяли сами, а также подбирали участникам партнеров за рубежом. С 2015 года организация поддержала 72 таких исследовательских проекта из 38 стран. Среди них – расследование о борьбе польских правых с европейскими леволибералами и материалы по экологической повестке.

Федеральное агентство новостей /

Реализацией проекта занималась немецкая НКО n-ost — «транснациональная сеть, существующая во времена усиливающейся поляризации». Организация n-ost сотрудничает не только с GIJN, но и с рядом других журналистских организаций: например, изданием Colta, которое позиционирует себя как «независимое общественное СМИ», но почему-то тесно сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция», немецким фондом имени Генриха Бёлля, а также с признанным нежелательным в России «Немецко-Русским Обменом». У «транснациональной сети» внушительный список спонсоров: от продвигающих демократию и признаннных нежелательными в России NED3 и «Открытого Общества» Джорджа Сороса до фондов Конрада Аденауэра и Роберта Боша. Другой «трансграничный» тренинг для журналистов с Балкан GIJN провели в прошлом году в Будапеште на базе CEU Democracy Institute, финансируемом все тем же Джорджем Соросом.

Федеральное агентство новостей /

Майкл Колборн также тесно сотрудничает с еще одной ангажированной структурой — Центром анализа правых радикалов (CARR). Это британский исследовательский центр, направленный на противодействие экстремизму. Его сотрудники исследуют такие явления, как исламофобия и дискриминация по вопросам гендерной идентичности. Среди партнеров CARR — платформа Open Democracy, которая существует на средства Фонда Форда, Фонда Братьев Рокфеллеров и Фонда Джорджа Сороса. Неудивительно, что в материалах Колборна прослеживается явная антироссийская риторика. Например, освещая визит Владимира Путина в Белград в 2019 году, он искренне удивлялся эйфории сербов, ведь вся Европа, по его словам, «смотрит на российского лидера с подозрением и презрением».

Двойные стандарты анти-равенства

Теперь Майкл Колборн пишет о социальных проблемах в рамках «мониторинга анти-равенства» Bellingcat. Правые движения в самом сердце Европы смущают «независимых расследователей», в основном, тем, что не приемлют леволиберальных взглядов и современных трендов, которые активно продвигает Запад. Например, пропаганду ЛГБТ и расширенные до абсурда права квир-сообщества, а также миграционную повестку. Среди уже вышедших материалов «Мониторинга анти-равенства» есть истории про религиозных консерваторов, которые проводят кампании против пропаганды ЛГБТ на Украине, и венгерских футбольных фанатов, которые на отборочных матчах между Англией и Венгрией демонстрировали плакаты, «запрещающие игрокам сборной становиться на колено» в рамках BLM-тренда.

А на днях организация выпустила расследование про «банду онлайн-головорезов» — так они назвали признанное экстремистским «Мужское государство»4. Эксперты Bellingcat провели анализ Telegram-каналов лидера группы: в 2016 году Владислав Поздняков создал закрытый паблик «ВКонтакте», но вскоре идеи патриархата и национализма, которые он продвигал довольно радикальным способом, распространились по всему сегменту российских соцсетей. За годы существования организации жертвами онлайн-травли команды Позднякова стали тысячи российских женщин.

Однако бдительных журналистов Bellingcat, мониторящих анти-равенство, волновало не женоненавистничество Позднякова, а война «Мужского государства» с ЛГБТ-активистам и выходцами из Средней Азии. Они припомнили атаки на магазин ВкусВилл, чьи сотрудники которой летом сняли рекламный ролик с гомосексуальной парой. После разразившегося скандала компания была вынуждена его удалить.

Из всех женщин, ставших жертвами травли со стороны детища Позднякова, в Bellingcat вспомнили только «популярную музыкантку» Алену Швец. По мнению «независимых» расследователей, «Мужское государство» атаковало ее из-за голословного обвинения в ЛГБТ-пропаганде, которой она вовсе не занималась. Между тем, одной из наиболее ярких песен об однополых отношениях, популярных среди российских подростков, остается ее композиция «Две девочки». Именно под нее в социальных сетях школьники запустили «радужный флешмоб». Кроме того, многие общественные организации бьют тревогу: в России в последнее время участились случаи подростковых самоубийств. И немалое их число осуществили малолетние поклонницы творчества Швец. Ни слова об этом, в статье Bellingcat, разумеется, нет.

Неравенство радикалов

Учитывая ангажированность Bellingcat и источники ее финансирования, ничего удивительного в этом нет. Свои расследования организация пишет за счет ряда западных леволиберальных фондов и структур. Помимо соросовского «Открытого общества», есть у нее и другие известные спонсоры: например, Adessium, Sigrid Rausing Trust и Porticus.

Федеральное агентство новостей /

Все они активно продвигают по миру идеи леволиберального толка. Поэтому в рамках нового проекта «независимые журналисты» сосредоточились на деятельности право-консервативных движений, направленной против продвижения миграционной и ЛГБТ-повестки. Более того, проект был запущен при поддержке нового спонсора расследователей — Шведской лотереи почтовых индексов. НКО обучает журналистов, как лучше освещать проблемы ЛГБТ-повестки, выделяет средства на то, чтобы помочь им «создавать яркие истории», а также продвигает интересы «радужного сообщества и занимается популяризацией нетрадиционных отношений через культуру и искусство.

Любые проявления правого консерватизма и защиты традиционных ценностей будут трактоваться журналистами Bellingcat не иначе как «радикальные» просто потому, что с идеологической точки зрения они работают в рамках леволиберальной парадигмы. И именно поэтому в своем новом проекте расследователи фокусируются на связанных с экс-президентом США националистах, не согласных с политикой Демократической партии, в то время как деятельность крайне агрессивного движения «антифа» вопросов у них не вызывает.

Новый проект Bellingcat — не что иное, как еще один инструмент продвижения интересов спонсоров организации в борьбе с консерваторами и традиционалистами по всему миру. И ни о каком мониторинге неравенства и социальных проблем речи не идет.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

3 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

4 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.