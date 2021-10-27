СК проверяет слова Моргенштерна о Дне Победы на реабилитацию нацизма

Москва, 27 октября. Следственный комитет проводит проверку после слов рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, для чего каждый год отмечают этот праздник.

Заявление Моргенштерна проверяют на реабилитацию нацизма, сообщает Telegram-канал Mash. Сотрудники СК обнаружили в словах рэпера «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов». Музыканту может грозить до пяти лет колонии по соответствующей статье, если подтвердится, что в его заявлении присутствует реабилитация нацизма.

Напомним, проверить высказывание Моргенштерна поручил глава СК Александр Бастрыкин. В Следственный комитет обратились члены движения «Ветераны России», которых оскорбили слвоа рэпера.