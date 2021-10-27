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Дмитрий Песков указал на коммерческий характер переговоров России и Молдавии по газу
Политика
Дмитрий Песков указал на коммерческий характер переговоров России и Молдавии по газу
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 27 октября. Переговоры России и Молдавии по газовому вопросу не подвержены политизации и имеют исключительно коммерческий характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, существует потребность, коммерческое предложение, предлагаемая скидка, а также имеется проблема аккумулированного долга.

«Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может», — отметил Песков в интервью журналистам.

Как стало известно ранее, переговоры по контракту с «Газпромом», которые провели на прошлой неделе вице-премьеры Молдавии, завершились безрезультатно. Обсуждения продолжатся 27 октября. Правительство Молдавии также указало на «непростые» переговоры с «Газпромом»

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Все новости / Политика / Дмитрий Песков указал на коммерческий характер переговоров России и Молдавии по газу
Газпром песков молдавия
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