Москва, 27 октября. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма являются территориальными притязаниями к России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава украинского государства ранее назвал справедливым решение суда Амстердама о возвращении Киеву скифского золота Крыма.

«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — сказал Песков.