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Песков раскритиковал заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине
Политика
Песков раскритиковал заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 27 октября. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма являются территориальными притязаниями к России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава украинского государства ранее назвал справедливым решение суда Амстердама о возвращении Киеву скифского золота Крыма.

«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, Зеленский планирует «вернуть» полуостров после передачи крымских реликвий Киеву.

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