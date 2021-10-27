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Издание «Вести Подмосковья» выяснило, как россияне готовятся к локдауну
Общество
Издание «Вести Подмосковья» выяснило, как россияне готовятся к локдауну
Федеральное агентство новостей  /  Полина Пашкова; Александр Маньков

 

Москва, 27 октября. Только каждый десятый житель страны начал подготовку к нерабочим дням. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob, данные которого изданию «Вести Подмосковья» предоставили в пресс-службе компании.

Было опрошено 1600 представителей экономически активного населения. Двое из трех россиян никак не готовятся к нерабочим дням, когда будут закрыты торговые центры и развлекательные заведения. Лишь каждый десятый начал подготовку. В ожидании недели локдауна россияне делают прививки от коронавируса, закупают продукты, готовятся к переходу на удаленную работу, копят деньги, планируют поездки.

Мужчины приобретают алкоголь и товары для ремонта, женщины делают стрижки и маникюр. При этом мужчины немного активнее готовятся к нерабочим дням, чем женщины (11% и 9% соответственно). В их «джентльменский набор» также входит завершение текущих дел на работе. Женщины покупают книги и лекарственные препараты, а также ищут онлайн-курсы.

Издание «Вести Подмосковья» выяснило, как россияне готовятся к локдауну
Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН приводил мнение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она считает, что нет необходимости во введении общефедерального локдауна.

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